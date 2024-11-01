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Si usted cumple con los requisitos necesarios para acceder a una reducción de IVA en dispositivos médicos, puede exigirla para este producto. La cantidad de IVA se reducirá del precio que se muestra más arriba. Encuentre todos los detalles en su canasta de compras.
Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentes un desastre de contenido, FailOver proporciona protección gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Solo selecciona una conexión de entrada principal y una conexión FailOver, y ya estarás listo para una protección instantánea.
Crea una pared de video de hasta 150 pantallas en una configuración de 15 x 10 con una cadena DVI. Conecta el puerto de salida DVI a otra pantalla y tendrás una de las paredes de video más espectaculares que existen.
Como sabemos que el comercio nunca descansa, nuestras pantallas están diseñadas para ser usadas todo el día, todos los días. Puede contar con la máxima confiabilidad en todos los modelos de esta línea gracias a sus elementos de nivel superior y que le aseguran una mayor calidad.
Esta pantalla LCD cuenta con una novedosa tecnología denominada Full HD, que brinda una resolución panorámica completa de alta definición de 1080 líneas progresivas, cada una con 1920 píxeles. Esta tecnología posibilita la mejor calidad de imagen para las señales de entrada de alta definición con hasta 1080 líneas y ofrece imágenes de escaneo progresivo y sin parpadeo con un brillo óptimo y un colorido insuperable. Su imagen vibrante y nítida te permitirá disfrutar al máximo de tu experiencia visual.
Disfruta de una mayor uniformidad de la luz con retroiluminación LED directa, que ofrece aún un mayor contraste. Unos blancos más puros amplían más la gama de color y mejoran el modo en que se plasma en pantalla, para que disfrutes más de la experiencia de visionado. Y, como consume mucha menos energía, tu huella de carbono será también inferior.
Crea las paredes de video más impresionantes con estas pantallas con marco mínimo. Configurables en formación de hasta 15 x 10 pantallas y con las aletas más estrechas del sector, apenas notarás el espacio entre imágenes, por lo que la experiencia visual será increíble.
Disfruta de una imagen más nítida en zonas muy luminosas del ambiente gracias al panel de 700 nits. La audiencia puede disfrutar de una mejor calidad de imagen en lugares alejados de la luz solar directa, pero con más iluminación que la habitual, lo que optimiza la experiencia de visualización.
Una herramienta de calibración de color avanzada te asegura un color uniforme en todas las pantallas conectadas a la red. Esta herramienta ajustará automáticamente todas las pantallas en tu aplicación de señalización para asegurar la mejor consistencia de color y que entregará a tu audiencia una incomparable experiencia visual.
Las PC profesionales son parte de la mayoría de las instalaciones de señalización pública. Con mucha frecuencia aumentan la profundidad total de la pantalla y causan mucho desorden de cables. Así que hemos diseñado esta pantalla con un inserto inteligente en la cubierta trasera que es ideal para la integración de una PC profesional de formato pequeño. Además, el sistema de gestión de cables ofrece una gran solución para mantener sus cables con una apariencia limpia y profesional.
Controle y administre todas las pantallas con señalización de su red con esta poderosa herramienta de software que le permite cambiar las configuraciones de su pantalla de forma central por medio de una conexión RJ45 o RS232. El control inteligente le permite establecer la entrada de video, modificar los parámetros de color, establecer la ID de la pantalla al crear paredes de video e incluso al analizar el estado de cada pantalla, dándole todo el poder que necesita para administrar sus pantallas desde una ubicación central.
Controle todas las pantallas de su red de señalizadores con un solo control remoto, a través de la pantalla principal. Es simple y conveniente, lo que significa que no tiene que preocuparse por que las otras pantallas cambien los ajustes de la configuración al utilizar el control remoto.
La sencilla gestión de la pantalla es posible gracias a la introducción de un puerto LAN (RJ45). Puedes configurar cada pantalla o descubrir el estado de cada dispositivo de forma rápida y cómoda mediante la conexión RJ45.
Esta pantalla también ofrece un montaje seguro y confiable en posición vertical.
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