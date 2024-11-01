Suite de software de control inteligente

Controle y administre todas las pantallas con señalización de su red con esta poderosa herramienta de software que le permite cambiar las configuraciones de su pantalla de forma central por medio de una conexión RJ45 o RS232. El control inteligente le permite establecer la entrada de video, modificar los parámetros de color, establecer la ID de la pantalla al crear paredes de video e incluso al analizar el estado de cada pantalla, dándole todo el poder que necesita para administrar sus pantallas desde una ubicación central.