Mantén tu contenido y continúa tu reproducción con FailOver

Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentes un desastre de contenido, FailOver proporciona protección gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Solo selecciona una conexión de entrada principal y una conexión FailOver, y ya estarás listo para una protección instantánea.