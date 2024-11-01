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    Signage Solutions BDL8470QU U-Line Display

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    Aumenta la flexibilidad de tus pantallas gracias a la capacidad para reproducir contenido desde hasta cuatro entradas independientes, y todo en una sola pantalla. QuadViewer es ideal para controlar habitaciones, entornos corporativos y salas de reuniones.

    Elemento OPS opcional para crear una solución todo en uno

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    Convierte tu pantalla en una solución de señalización digital todo en uno y crea una red de pantallas conectadas, inteligente y segura. Open Pluggable Specification (OPS) es una ranura estándar de la industria a la que puedes agregar un reproductor de medios con OPS estándar. Esta solución libre de cables te brinda la capacidad de instalar, utilizar o mantener tu hardware cuando lo necesites.

    Conecta y controla tu contenido a través de la nube con HTML5

    Conecta y controla tu contenido a través de la nube con HTML5

    Conecta y controla tu contenido a través de la nube con el explorador HTML5 integrado. Diseña tu contenido de señalización en línea y conéctale con una pantalla o con tu red completa. Simplemente conecta un cable de Internet RJ45 para conexión de red, conecta la pantalla con la dirección URL específica y estarás listo para reproducir tu contenido basado en la nube.

    Mantén tu contenido y continúa tu reproducción con FailOver

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    Mantener la transmisión de tu contenido es fundamental para las exigentes aplicaciones comerciales. Aunque es poco probable que enfrentes un desastre de contenido, FailOver proporciona protección gracias a una revolucionaria tecnología que reproduce contenido respaldado en la pantalla en caso de que se produzca un error en el reproductor multimedia. FailOver se ejecuta automáticamente cuando falla la entrada principal. Solo selecciona una conexión de entrada principal y una conexión FailOver, y ya estarás listo para una protección instantánea.

    SmartPower para ahorrar energía

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    La intensidad de la retroiluminación puede controlarse y programarse para disminuir el consumo de energía hasta un 50% y reducir notablemente los costos de energía.

    Con Smartplayer, programa lo que quieras, cuando quieras

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    Convierte tu USB en un dispositivo de señalización digital efectivo y económico. Simplemente guarda tu contenido (video, audio, imágenes) en tu USB y conéctalo a la pantalla. Crea tu lista de reproducción y programa tu contenido a través del menú en pantalla y disfruta de tus propias listas en cualquier momento y lugar.

    Administra y controla tu red de forma remota a través de SmartControl

    Administra y controla tu red de forma remota a través de SmartControl

    SmartControl te permite controlar de forma remota y gestionar tu red de pantallas a través de RJ45 y RS232C. Fácilmente sintoniza todos los ajustes de la pantalla, incluida la resolución, el brillo, el contraste y la clonación de los ajustes sobre la red completa.

    4K Ultra HD: resolución como nunca antes has visto

    Disfruta Signage Solutions como nunca antes gracias a la resolución cuatro veces superior a la de una pantalla Full HD convencional. Los 3840 x 2160 píxeles proporcionan una imagen tan refinada y realista que parece una ventana a un nuevo mundo.

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