ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora

Si necesita quitar y volver a instalar los cabezales de afeitado de la afeitadora Philips (a veces denominada afeitadora eléctrica), consulte la siguiente información.

Para realizar una limpieza profunda rutinaria y sustituir los cabezales de afeitado, necesitará saber cómo quitar y volver a instalar los cabezales de afeitado. Esto es esencial para mantener la afeitadora Philips en buen estado de funcionamiento.

Nota: Las imágenes que aparecen a continuación pueden ser diferentes a las de su modelo de afeitadora Philips, pero se aplican los mismos principios. Consulte el manual de usuario para obtener instrucciones específicas para su afeitadora.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: S1881/02 , X9002/30 , X5012/00 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Comuníquese con Philips

Estamos encantados de ayudarlo

¿Busca algo más?

Descubra todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia