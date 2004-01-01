Términos de búsqueda

Asistencia de Philips

¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?

Actualizado el 5 de marzo de 2025

Puede utilizar cualquier espuma o gel de afeitado disponible en el mercado para el afeitado en húmedo con la afeitadora eléctrica Wet & Dry de Philips.

Aunque el afeitado en húmedo consume más energía y puede agotar la batería de la afeitadora más rápidamente, no afecta al rendimiento de la afeitadora. 

Nota: Antes de mojar la afeitadora, compruebe siempre que es resistente al agua. Consulte el manual de usuario (también disponible en línea) o compruebe si en la parte posterior de la afeitadora aparece un icono de grifo o bañera.

La información de esta página se aplica al siguiente número de modelo: S1881/02 , X9002/30 , X5012/00 , S6800/90 , XP9402/11 , X3063/00 , S1151/00 , X3021/00 , S3144/00 , S5898/17 , S5880/20 , S7886/50 , S5466/17 , S9985/50 , S3122/51 , S5582/20 , S5588/17 , S7783/50 , S1121/41 , S1223/41 , S3222/52 , S1323/41 , S7930/16 , S6630/11 , S5951/05 , S1070/04 , SW5700/07 , SW9700/67 , S1310/04 , S1520/04 , S5110/04 , S9041/12 , S7310/12 , AT620/14 , AT600/15 , AT610/14 , RQ1175/16 , AT890/16 , AT750/16 , RQ1260/16 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos Haga clic aquí para mostrar menos números de producto

Preguntas frecuentes

¿Busca algo más?

Descubra todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia

Descubre

MyPhilips

Registrarse para obtener
beneficios exclusivos

Suscríbete a nuestro boletín

Promociones y cupones exclusivos 

Lanzamientos de productos

Recomendaciones y tips

*
Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo cancelar la suscripción fácilmente en cualquier momento.
¿Qué significa esto?
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Todos los derechos reservados.

Nuestro sitio se puede visualizar mejor con la última versión de Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.