La conexión Bluetooth no está activada o el emparejamiento Bluetooth no funciona

Compruebe que la conexión Bluetooth del smartphone está activada antes de abrir la aplicación Sonicare. Si no es así, vaya a los ajustes del smartphone y active la conexión Bluetooth.



Si aun así no se conecta, pruebe a reiniciar la red Bluetooth del smartphone. Siga los pasos que se indican a continuación para borrar la memoria caché de su dispositivo Android o iPhone:



Cómo borrar la caché de Bluetooth en Android

1. Vaya a "Settings" (Ajustes).

2. Seleccione "Application Manager" (Administrador de aplicaciones).

3. Pulse "More" (Más) o los tres puntos de la esquina superior derecha.

4. Seleccione "Show system apps" (Mostrar aplicaciones del sistema).

5. Seleccione "Bluetooth" o "Bluetooth share" (Uso compartido de Bluetooth).

6. Seleccione "Storage" (Almacenamiento).

7. Toque "Clear Cache" (Borrar caché).

8. Reinicie el teléfono.

9. Intente realizar la conexión de nuevo siguiendo los pasos de la aplicación Sonicare



Cómo borrar la caché de Bluetooth en iOS

1. Vaya a "Settings" (Ajustes).

2. Seleccione "Bluetooth".

3. Asegúrese de que la función Bluetooth está activada.

4. En "My devices" (Mis dispositivos), toque el icono de información junto al cepillo dental.

5. Seleccione "Forget this device" (Olvidar este dispositivo).

6. Intente realizar la conexión de nuevo siguiendo los pasos de la aplicación Sonicare.