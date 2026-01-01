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  • Pantalla ergonómica profesional que mejora la productividad
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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD con retroiluminación LED

190BL1CB/00

Pantalla ergonómica profesional que mejora la productividad
Gracias a las funciones como SmartImage, audio estéreo frontal, puerto USB y base ergonómica, la pantalla profesional 190BL1 de bajo consumo aumenta su productividad
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Pantalla ergonómica profesional que mejora la productividad

  • Línea B

  • 19" (48,3 cm)

  • Formato 16:10

La tecnología LED garantiza colores naturales

Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.

Altura regulable de 70 mm para una posición ideal

La Ergo Base es una cómoda y práctica base de monitor de Philips que se inclina, gira y permite ajustar la altura para que uses el monitor en la posición que más te gusta y obtengas más eficacia y comodidad.

Ajuste de inclinación y giro para un ángulo de visualización perfecto

El pedestal de inclinación y giro es un mecanismo incorporado al monitor que permite inclinarlo y girarlo.

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Opiniones

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