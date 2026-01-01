Descontinuado
190BL1CB/00
Línea B
19" (48,3 cm)
Formato 16:10
Los LED blancos son dispositivos sólidos con un brillo intenso y constante desde que se encienden. Además, se prenden más rápido para que ahorres energía. Los LED pueden reciclarse porque no contienen mercurio y no dañan el medioambiente. Su tecnología permite un mayor control de la atenuación de la retroiluminación del LCD, lo que da como resultado una alta relación de contraste. Además, te ofrece una reproducción de color superior con brillo uniforme en toda la pantalla.
La Ergo Base es una cómoda y práctica base de monitor de Philips que se inclina, gira y permite ajustar la altura para que uses el monitor en la posición que más te gusta y obtengas más eficacia y comodidad.
El pedestal de inclinación y giro es un mecanismo incorporado al monitor que permite inclinarlo y girarlo.
Opiniones