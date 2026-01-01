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Descontinuado

BrillianceMonitor LCD AMVA, retroiluminación LED

241P4QPYKEB/00

Pantalla de diseño ecológico sostenible
La pantalla LED AMVA de Philips con cámara web te ayuda a colaborar y comunicarte, ahorrando tiempo y dinero.
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con la cámara web ahorra tiempo y dinero

Pantalla de diseño ecológico sostenible

  • Línea P

  • 24" (61 cm)

  • Pantalla Full HD

PowerSensor ahorra hasta un 80% de costes energéticos

PowerSensor ahorra hasta un 80% de costes energéticos

PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80% y prolongando la vida del monitor.

LED AMVA para imágenes amplias y nítidas con una alta relación de contraste

LED AMVA para imágenes amplias y nítidas con una alta relación de contraste

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una avanzada tecnología de alineación vertical de dominios múltiples que te ofrece altas relaciones de contraste estático para conseguir imágenes brillantes y mucho más nítidas. Mientras las aplicaciones de oficina estándar se manejan con facilidad, esta pantalla es especialmente apropiada para fotografías, búsqueda en la Web, películas, juegos y aplicaciones que necesitan mejores opciones gráficas. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada brinda un ángulo de visión extra amplio de 178/178 grados, lo que da como resultado imágenes mucho más nítidas, incluso en modo giratorio de 90 grados

Cámara web para conectarse y colaborar

La cámara web y el micrófono incorporados permiten ver y comunicarse con sus colegas y clientes. Esta sencilla solución permite colaborar y compartir, además de ahorrar valioso tiempo y en costos de viajes.

Especificaciones técnicas

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  • Acceso anticipado a las ventas.
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