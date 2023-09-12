Sistema de afeitada de triple protección
Resultados al ras en la piel
Peines recortadores bidireccionales
100 % apta para la ducha
El sistema de afeitada de triple protección tiene puntas en forma de perla para una mayor comodidad de la piel, orificios en forma de diamante para que piel se eleve sin esfuerzo y una cubierta que minimiza significativamente la irritación de la piel.
Con un afeitado de 0,2 mm, nuestra tecnología de corte le brinda la experiencia de grooming al ras y precisa que necesita. Se incluye nuestra lámina afeitadora con orificios en forma de diamante que funciona perfectamente para garantizar un acabado suave y uniforme, dejando la piel suave y fresca.
Con longitudes personalizables de recorte de 2 o 3 mm para adaptarse a su estilo, los peines recortadores bidireccionales recortan en cualquier dirección para que pueda disfrutar un grooming fácil y de alto rendimiento en todo el cuerpo, incluso en las zonas íntimas.
4.0
de 5
367
Opiniones
85%
ha recomendado este producto
12/09/2023
México
Comprador verificado
Excelente producto, enteramente satisfecho!!
Excelente producto muy satisfecho con su funcionamiento, lastima que dure tan poco la batería, ojalá puedan ir optimizando más el tema de la autonomía, ya que es mucho tiempo de carga para 30 minutos de autonomía
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Dani G
28/04/2023
México
Excelente afeitadora
Le regalé esta afeitadora corporal a mi esposo y le encantó! Hasta ahora todo va excelente y sigue sin cargarla. Esos 40 minutos de duración de la batería son muchas semanas. Recomendada! El peine pensé que no sería tan útil pero realmente todo lo ha utilizado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
GeraV
28/04/2023
México
Producto de buena calidad
Llevo ya meses usando la Bodygroom 3000 y puedo decir que estoy muy contento con el producto. se siente robusta y de buena calidad. Le perdí el miedo a lastimarme por experiencias pasadas con otras marcas. Esta rasuradora es justo lo que buscaba.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
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