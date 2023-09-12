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Body Groomer 3000 SeriesCon el sistema de afeitada de triple protección

BG3480/15

4
| (367) Opiniones | 85% ha recomendado este producto
Cuidado corporal suave y sin esfuerzo
Disfrute de un cuidado corporal sin esfuerzo y una comodidad mejorada de la piel. El sistema de afeitada de triple protección garantiza una afeitada suave y al ras, incluso en zonas sensibles, mientras que el peine de 2 o 3 mm proporciona un aspecto recortado y definido.
Ver todos los beneficios

La marca de arreglo personal masculino eléctrico preferida en el mundo1

Para obtener resultados cómodos y detallados

Cuidado corporal suave y sin esfuerzo

  • Sistema de afeitada de triple protección

  • Resultados al ras en la piel

  • Peines recortadores bidireccionales

  • 100 % apta para la ducha

Tecnología de corte patentada para que sea delicada con la piel

Tecnología de corte patentada para que sea delicada con la piel

El sistema de afeitada de triple protección tiene puntas en forma de perla para una mayor comodidad de la piel, orificios en forma de diamante para que piel se eleve sin esfuerzo y una cubierta que minimiza significativamente la irritación de la piel.

Afeitado suave y al ras de 0,2 mm de longitud

Afeitado suave y al ras de 0,2 mm de longitud

Con un afeitado de 0,2 mm, nuestra tecnología de corte le brinda la experiencia de grooming al ras y precisa que necesita. Se incluye nuestra lámina afeitadora con orificios en forma de diamante que funciona perfectamente para garantizar un acabado suave y uniforme, dejando la piel suave y fresca.

Peines recortadores desmontables para recortar el vello en cualquier dirección

Peines recortadores desmontables para recortar el vello en cualquier dirección

Con longitudes personalizables de recorte de 2 o 3 mm para adaptarse a su estilo, los peines recortadores bidireccionales recortan en cualquier dirección para que pueda disfrutar un grooming fácil y de alto rendimiento en todo el cuerpo, incluso en las zonas íntimas.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.0

de 5

367

Opiniones

85%

ha recomendado este producto

12/09/2023

México

México

Comprador verificado

Excelente producto, enteramente satisfecho!!

Excelente producto muy satisfecho con su funcionamiento, lastima que dure tan poco la batería, ojalá puedan ir optimizando más el tema de la autonomía, ya que es mucho tiempo de carga para 30 minutos de autonomía

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

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28/04/2023

México

México

Excelente afeitadora

Le regalé esta afeitadora corporal a mi esposo y le encantó! Hasta ahora todo va excelente y sigue sin cargarla. Esos 40 minutos de duración de la batería son muchas semanas. Recomendada! El peine pensé que no sería tan útil pero realmente todo lo ha utilizado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

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28/04/2023

México

México

Producto de buena calidad

Llevo ya meses usando la Bodygroom 3000 y puedo decir que estoy muy contento con el producto. se siente robusta y de buena calidad. Le perdí el miedo a lastimarme por experiencias pasadas con otras marcas. Esta rasuradora es justo lo que buscaba.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bodygroom series 3000 BG3005/15 Recortador para cuerpo/ingle apto para la ducha

Sí, recomiendo este producto

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