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Body Groomer 3000 Series Con el sistema de afeitada de triple protección

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Body Groomer 3000 SeriesCon el sistema de afeitada de triple protección

BG3480/15

Body Groomer 3000 Series Con el sistema de afeitada de triple protección

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Manuales y documentación

BG5475, BG7480, BG7490 US

Manual interactivo en línea

Declaración de conformidad del RU - English (US)

  • ZIP archivo, 276.5 kB
  • 5 December 2025

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

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