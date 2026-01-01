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  • Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.
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Epilator Series 8000Depiladora sin cable; en seco y húmedo

BRE709/00

Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.

Nuestra depiladora más eficiente, tu piel más suave. Presentamos la primera depiladora del mundo con ProGuide y visibilidad de 360 ° para obtener resultados eficientes y una piel suave. Tu set de depilación todo en uno.

Ver todos los beneficios

Sin rutina de depilación durante hasta 4 semanas.

Adiós al vello. Depilación eficaz. Cuidado suave.

  • Uso en seco y húmedo

  • Para piernas y cuerpo

  • Depilación eficaz

  • 5 anexos en total

Suavidad hasta por 4 semanas

Suavidad hasta por 4 semanas

Libérate de la rutina de depilación. Ya no tendrás que esperar que el vello crezca: elimina el vello 3 veces más corto que la cera.

ProGuide. Menos dolor, más comodidad para la piel*

ProGuide. Menos dolor, más comodidad para la piel*

La primera depiladora del mundo con ProGuide y visibilidad de 360 ° para obtener resultados eficientes y una piel suave. ProGuide perfecciona el ángulo de depilación de 75 ° para obtener los mejores resultados, y mantiene tu piel firme para mayor comodidad. La luz LED de 360° te ayuda a detectar y eliminar más vellos.

Eficiente y rápido. Ilumínalo. Encuéntralo. Atrápalo.

Eficiente y rápido. Ilumínalo. Encuéntralo. Atrápalo.

Resultados rápidos y eficientes con la tecnología de doble acción. Atrapa incluso el vello más corto con pinzas cerámicas. Agarra y elimina el vello de hasta 0,5 mm. No es necesario presionar. Simplemente deslízate. La luz LED integrada garantiza que no se oculte el cabello. Haz esto en menos de 6 minutos en ambas piernas inferiores.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

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Avisos legales

  1. vs. sin ProGuide.

  2. Con garantía de 2 años.