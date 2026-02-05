ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Epilator Series 8000 Depiladora sin cable; en seco y húmedo

Asistencia técnica

Epilator Series 8000Depiladora sin cable; en seco y húmedo

BRE709/00

Epilator Series 8000 Depiladora sin cable; en seco y húmedo

Ir a la tienda

Obtén el máximo rendimiento de tu producto

  • Cómo usar tu set de depilación: tu guía completa de rutina
    Cómo usar tu set de depilación: tu guía completa de rutina
  • Prepárate: cómo prepararte para la rutina de depilación
    Prepárate: cómo prepararte para la rutina de depilación
  • Tus productos esenciales para una depilación eficaz
    Tus productos esenciales para una depilación eficaz
  • Cómo cuidar el set de depilación
    Cómo cuidar el set de depilación

Inicie sesión o cree una cuenta

Registra tu producto

Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.

Regístrese ahora

Manuales y documentación

Declaración de conformidad del RU - English (US)

  • PDF archivo, 143.7 kB
  • 28 May 2026

Manual del usuario

  • PDF archivo, 4.9 MB
  • 17 December 2025

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Garantía y servicio técnico

Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos

Buscar un centro de servicio

Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Comuníquese con Philips

Estamos encantados de ayudarlo