Descontinuado
CA6702/00
para máquinas espresso Saeco
Mejora el sabor del café
Protege contra el sarro
Reemplazar cada 2 meses
El agua es un ingrediente esencial de cada espresso, por lo que siempre es mejor filtrarla de manera profesional para obtener un sabor óptimo. Por eso todas las máquinas espresso Saeco pueden equiparse opcionalmente con el innovador filtro de agua INTENZA+, que diseñamos junto con BRITA, líder mundial en filtros de agua domésticos. Simplemente ajústelo al nivel de dureza de su localidad y su tecnología sofisticada hará el resto. ¿El resultado? Las condiciones de agua ideales para un espresso con el más intenso aroma.
Los ajustes del filtro de agua se pueden adaptar a la dureza del agua. Solo debe girar el aro de ajuste del filtro de agua Intenza+. Ajústelo en A para zonas de agua blanda, en B para dureza media del agua (ajuste de fábrica) o en C para agua dura. Esto garantizará una protección óptima contra el sarro y el mejor sabor.
El filtro de agua garantiza una temperatura y presión constantes durante el proceso de preparación, lo que mejora el rendimiento de su cafetera espresso.
1.0
de 5
2
Opiniones
EzeLC
06/09/2022
Argentina
No es compatible con la serie 2200
Me compré un filtro y no entra (es diferente el ancho de la parte que calza), basicamente no es compatible como ya escribieron antes. Gente de Philips como pueden cometer un error tan grosero??. Comprè el filtro basandome en la informacion de la pégina oficial de Philips, es mas sigue diciendo que es compatile (philips es una empresa familiar con pocos empleqados? la verdad no entiendo)
Ventajas
Nada
Contras
Es increible que no sepan las compatibilidades de sus propios productos
Esta reseña se realizó para CA6702/00 Cartucho de filtro de agua Brita Intenza+
Esta reseña se realizó para CA6702/00 Cartucho de filtro de agua Brita Intenza+
StavrosEz
13/08/2021
Argentina
Esta mal la compatibilidad
No es compatible con el modelo 2200 como indica la página, lo básico que tiene que cumplir no lo cumple. Un desastre
Ventajas
Lo devolví
Contras
La pagima dice que entra en una Philips 2200 pero no.
Esta reseña se realizó para CA6702/00 Cartucho de filtro de agua Brita Intenza+
Esta reseña se realizó para CA6702/00 Cartucho de filtro de agua Brita Intenza+