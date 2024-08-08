12 bebidas
Solución para la leche LatteGo
Cromo
Pantalla de TFT
Hay un café para cada momento. Desde un potente espresso hasta un delicioso cappuccino, su cafetera espresso completamente automática ofrece una taza perfecta sin complicaciones y en poco tiempo.
Cubra su café con una suave capa de espuma de leche. Gracias a la tecnología de espuma ciclónica, LatteGo libera un potente flujo de microburbujas a una velocidad de 394 metros por segundo, lo que crea una espuma de leche rica y densa.
Con nuestra pantalla fácil de usar, eliminamos todos los obstáculos entre usted y su siguiente taza de delicioso café. En unos pocos pasos, puede personalizar el sabor del grano fresco y disfrutar de una bebida excelente.
5.0
de 5
3
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
LeonardoGls
08/08/2024
México
Comprador verificado
Un producto increible
Despues de más de 2 meses probando la cafetera, puedo concluir que es una compra excelente para los que amamos el café.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5447/94 Cafeteras espresso completamente automáticas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5447/94 Cafeteras espresso completamente automáticas
25/01/2024
México
Comprador verificado
Es lo que describen en sus anuncio
Opera muy bien se puede programar muy fácil e informa ffe toda su operación
Contras
No he podido solicitar el filtro de agua ni la tira reactiva para ver la dureza del agua llegó desbaratada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5447/94 Cafeteras espresso completamente automáticas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5447/94 Cafeteras espresso completamente automáticas
Dantezi
02/01/2024
México
Comprador verificado
Excelente productividad y fácil mantenimiento
Me agradó que incluya el filtro para reducir la dureza del agua y tenga una mayor duración. Es de fácil mantenimiento y uso, muy intuitiva. Muy buena opción Calidad-Precio. El sabor de las bebidas es muy bueno, tiene excelente extracción del café recién molido. Muy versátil. De verdad lo recomiendo 👌
Ventajas
Fácil mantenimiento
Contras
Gasto de agua para autoenjuague
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5447/94 Cafeteras espresso completamente automáticas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Philips serie 5400 EP5447/94 Cafeteras espresso completamente automáticas
Basado en pruebas de consumidores en Alemania que comparan las principales cafeteras espresso completamente automáticas (2018) de un solo toque (café + leche).
Basado en 70-82 °C.
Basado en el reemplazo de ocho filtros, tal como se indica en la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de los patrones de enjuague y limpieza.