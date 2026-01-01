EP2220/14
2 bebidas
Espumador de leche clásico
Negro mate
Pantalla táctil
El espumador de leche clásico genera vapor a fin de permitirle preparar una espuma de leche suave y cremosa para su capuchino. Además, al solo contar con dos partes, el espumador es fácil de limpiar.
El sabor y aroma irresistible del café a partir de granos frescos con un solo toque. Nuestra pantalla táctil intuitiva le permite seleccionar fácilmente su café favorito.
Ajuste la intensidad y cantidad de la bebida con el menú My Coffee Choice. Elija fácilmente entre tres ajustes distintos que se adaptan a sus preferencias.
Opiniones
Basado en el reemplazo de 8 filtros, tal como lo indica la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas, los patrones de enjuague y limpieza.
Basado en 70-82 °C.
no incluido en el contenido de la caja