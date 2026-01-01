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  • Preparar 2 deliciosas tazas de café de grano es fácil
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Serie 2200Cafeteras espresso completamente automáticas

EP2220/14

Preparar 2 deliciosas tazas de café de grano es fácil
Disfrute del delicioso sabor y aroma del café de granos frescos a la temperatura perfecta, gracias a nuestro sistema de preparación inteligente. El espumador de leche clásico le permite obtener un capuccino o latte macchiato suave y cremoso sin complicaciones.
Ver todos los beneficios

Gracias a la pantalla táctil intuitiva

Preparar 2 deliciosas tazas de café de grano es fácil

  • 2 bebidas

  • Espumador de leche clásico

  • Negro mate

  • Pantalla táctil

Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico

Espuma de leche deliciosa gracias al espumador de leche clásico

El espumador de leche clásico genera vapor a fin de permitirle preparar una espuma de leche suave y cremosa para su capuchino. Además, al solo contar con dos partes, el espumador es fácil de limpiar.

Fácil selección del café con una pantalla táctil intuitiva

Fácil selección del café con una pantalla táctil intuitiva

El sabor y aroma irresistible del café a partir de granos frescos con un solo toque. Nuestra pantalla táctil intuitiva le permite seleccionar fácilmente su café favorito.

Ajuste la intensidad, la cantidad y el aroma mediante My Coffee Choice

Ajuste la intensidad, la cantidad y el aroma mediante My Coffee Choice

Ajuste la intensidad y cantidad de la bebida con el menú My Coffee Choice. Elija fácilmente entre tres ajustes distintos que se adaptan a sus preferencias.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. Basado en el reemplazo de 8 filtros, tal como lo indica la máquina. La cantidad real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas, los patrones de enjuague y limpieza.

  2. Basado en 70-82 °C.

  3. no incluido en el contenido de la caja