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i9000 Prestige UltraAfeitadora eléctrica Wet & Dry con SkinIQ Pro

XP9402/11

4.4
| (114) Opiniones | 81% ha recomendado este producto

3 Premios

Afeitado al ras todo el día, máxima comodidad para la piel
Philips i9000 Prestige Ultra, nuestra afeitadora más innovadora con el sistema Lift & Cut de triple acción que corta el vello desde la raíz para ofrecer un afeitado al ras durante todo el día, incluso en zonas difíciles de afeitar. SkinIQ Pro ofrece 5 modos de afeitado a fin de brindar la máxima comodidad para la piel.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

con la tecnología SkinIQ Pro

Afeitado al ras todo el día, máxima comodidad para la piel

  • Tecnología Lift & Cut de triple acción

  • Cuchillas NanoTech Dual Precision

  • Cabezal flexible de precisión de 360°

  • Guía activa de presión y movimiento

  • Garantía de 7 años****

Afeitada al ras que dura todo el día

Afeitada al ras que dura todo el día

Nuestro sistema patentado Lift & Cut de triple acción levanta el vello suavemente desde su raíz con una precisión de hasta 0,08 mm sin cortar la piel. Para disfrutar de la mejor afeitada al ras que dura todo el día.

Precisión, incluso en las zonas más difíciles de afeitar

Precisión, incluso en las zonas más difíciles de afeitar

Cabezales compactos totalmente flexibles y pequeños con patrones de estiramiento de piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Proporciona un contacto constante con la piel con un 20 % más de precisión** para atrapar los vellos difíciles que se encuentran en el cuello y debajo de la nariz. Precisión en todas partes.

Eficiente en cada pasada, incluso en una barba de uno, tres o siete días

Eficiente en cada pasada, incluso en una barba de uno, tres o siete días

Diseñadas para atrapar el vello que crece en diferentes direcciones, las cuchillas NanoTech Dual Precision que giran en 360° atrapan un 25 % más de vello por pasada *, con hasta 8 millones de movimientos de corte por minuto, para una eficiencia precisa incluso en una barba de 1, 3 o 7 días.

Especificaciones técnicas

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Premios

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

114

Opiniones

81%

ha recomendado este producto

02/08/2026

España

España

FuLL

iNCReiBLe, DeCiSioN MaS Que aCeRTaDa, a La aLTuRaaaaa

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-08-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-08-01

21/07/2026

España

España

Comprador verificado

Cero irritaciones

Tengo la Philips i9000 Prestige Ultra XP9402/31 desde hace unas semanas y estoy encantado. Tenía miedo de que me irritara la piel porque soy bastante sensible, pero para nada. El apurado es buenísimo y va súper suave. Al final me afeito mucho más a menudo que con la maquinilla manual porque no me deja la cara irritada. La recomiendo 100% si buscas comodidad y buen resultado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-14

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-06-14

11/07/2026

España

España

Una máquina perfecta, muy buen apurado de barba, es la primera vez que tengo una máquina electrica

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-11

Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro

Date of Use 2026-07-11

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 

  1. En comparación con la Philips serie 3000

  2. En comparación con el modelo anterior

  3. En comparación con el recubrimiento sin microesferas

  4. Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra