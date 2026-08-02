Tecnología Lift & Cut de triple acción
Cuchillas NanoTech Dual Precision
Cabezal flexible de precisión de 360°
Guía activa de presión y movimiento
Garantía de 7 años****
Nuestro sistema patentado Lift & Cut de triple acción levanta el vello suavemente desde su raíz con una precisión de hasta 0,08 mm sin cortar la piel. Para disfrutar de la mejor afeitada al ras que dura todo el día.
Cabezales compactos totalmente flexibles y pequeños con patrones de estiramiento de piel que se adaptan dinámicamente a cada curva del rostro. Proporciona un contacto constante con la piel con un 20 % más de precisión** para atrapar los vellos difíciles que se encuentran en el cuello y debajo de la nariz. Precisión en todas partes.
Diseñadas para atrapar el vello que crece en diferentes direcciones, las cuchillas NanoTech Dual Precision que giran en 360° atrapan un 25 % más de vello por pasada *, con hasta 8 millones de movimientos de corte por minuto, para una eficiencia precisa incluso en una barba de 1, 3 o 7 días.
Premios
4.4
de 5
114
Opiniones
81%
ha recomendado este producto
VOA88
02/08/2026
España
FuLL
iNCReiBLe, DeCiSioN MaS Que aCeRTaDa, a La aLTuRaaaaa
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-08-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-08-01
Davefa
21/07/2026
España
Comprador verificado
Cero irritaciones
Tengo la Philips i9000 Prestige Ultra XP9402/31 desde hace unas semanas y estoy encantado. Tenía miedo de que me irritara la piel porque soy bastante sensible, pero para nada. El apurado es buenísimo y va súper suave. Al final me afeito mucho más a menudo que con la maquinilla manual porque no me deja la cara irritada. La recomiendo 100% si buscas comodidad y buen resultado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9402/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-06-14
Mano 2026
11/07/2026
España
Una máquina perfecta, muy buen apurado de barba, es la primera vez que tengo una máquina electrica
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-11
Esta reseña se realizó para i9000 Prestige Ultra XP9405/31 Afeitadora eléctrica en seco/mojado SkinIQ Pro
Date of Use 2026-07-11
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.
En comparación con la Philips serie 3000
En comparación con el modelo anterior
En comparación con el recubrimiento sin microesferas
Con registro en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra