Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Café
Todas las series
Serie 2200 Cafeteras espresso completamente automáticas
Asistencia técnica
EP2220/14
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Hay un piloto en mi cafetera espresso Philips que no se apaga
La cafetera espresso Philips me indica que debo eliminar los depósitos de cal después de instalar el filtro AquaClean
Hay café molido debajo del engranaje de mi cafetera espresso de Philips
No puedo ajustar la configuración de molido en mi cafetera espresso Philips
No sale agua del depósito de mi cafetera espresso Philips
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo