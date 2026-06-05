Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Café
Todas las series
Philips serie 5400 Cafeteras espresso completamente automáticas
Asistencia técnica
EP5447/94
Ir a la tienda
Inicie sesión o cree una cuenta
Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.
UK Declaration of Conformity - English (US)
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Todas (4)
¿Puedo utilizar un filtro diferente en mi cafetera espresso Philips/Saeco?
Limpieza y mantenimiento de la cafetera espresso Philips
Cómo lubricar el sistema de preparación de mi cafetera espresso Philips
Cómo eliminar los depósitos de cal de la cafetera espresso Philips
La bandeja de goteo de mi cafetera espresso Philips se llena rápidamente
Mi cafetera espresso de Philips no se enciende
Mi Philips LatteGo presenta fugas en la parte inferior
Mi cafetera espresso de Philips indica que vacíe el compartimento del café molido, pero ya está vacío
Mi cafetera espresso Philips no produce una espuma de leche de calidad
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo