Hola a todos, soy el feliz poseedor de un mini sitema HI-FI FWP3200D, del cual quiero contarles la experiencia de sonido que he tenido con él. Su diseño contemporáneo, la calidad de sonido, lo compacto y fácil de transportar lo hacen una excelente opción para los amantes de un potente sonido HI-FI. Para quienes disfrutamos las experiencias de Dee Jay aficionados en nuestro hogar, disfrutamos al máximo sus dos bases giratorias y mezclador de simple manejo; sus super poderosos bajos y brillos hacen que verdaderamente le saques gusto a este mini-sistema. Sin embargo hay detalles que dejan mucho que pensar a cerca de la marca Philips, como el tipo de software (no se si así se llame) que utilizan en su manufactura como lo describo a continuación: Cuando reproduces desde una USB no puedes ver el título de las canciones en el display del equipo y para avanzar o retroceder pistas es demasiado lento para navegar entre canciones. No sé si es que mi equipo tiene algún problema lógico pero hay ocasiones en que se bloquea y debo apagarlo para iniciar de nuevo. El control de volumen del equipo (el cual utilice muy poco ya que siempre fué con el control remoto), de repente empezó a mal funcionar, ya que al intentar bajarle volumen con dicha perilla, inexplicablemente hacia lo contrario: Subía el volumen y la única manera de bajarle era desde el control remoto. Al día de hoy esa perilla de volumen ya no funciona. El control remoto se bloquea regularmente y al ser la única opción de control del volumen se vuelve incómodo pues hay que sacarle las baterías e iniciar de nuevo. En las reproducciones a través de IPOD o el auxiliar no tienen ninguna queja: Desempeño excelente. No entiendo como un producto de la marca Philips con las características excepcionales que tiene, el buen nombre y tradicional posicionamiento de imagen en el mercado Colombiano, pueda presentar este tipo de detalles que ponen en duda el desarrollo técnico de los innumerables productos de buena calidad que tienen para hacernos la vida fácil y divertida. Saludos desde Medellín...