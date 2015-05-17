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  • Ideal para las fiestas
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Descontinuado

Mini sistema Hi-Fi

FWP3200D/05

3.9
| (7) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Ideal para las fiestas
Celebra la mejor de las fiestas con las bases dobles giratorias del Mini sistema Hi-Fi Philips, que te permiten reproducir y cargar iPhone/iPod, además de mezclar y hacer scratch con la música de las bibliotecas de los dispositivos. También puedes disfrutar de funciones de DJ avanzadas con la aplicación DJ.
Ver todos los beneficios

Obsesión por el sonido

Ideal para las fiestas

  • Mezcla como un DJ

  • Base de 30 pines para iPod/iPhone

  • USB directo

  • 300 W, extensible con FWP1000

Base giratoria doble para reproducir y cargar el iPod/iPhone

Base giratoria doble para reproducir y cargar el iPod/iPhone

Iluminación dinámica para bailar siguiendo el ritmo

Iluminación dinámica para bailar siguiendo el ritmo

Sigue el deslumbrante ritmo de la música. Las geniales luces parpadean al ritmo de las canciones y hacen que las melodías sean más entretenidas y emocionantes. Si no quieres las luces encendidas, basta con desactivar la función. Incorpora estilo y sabor a tus fiestas bailables, celebraciones espectaculares y eventos geniales con estas sensacionales luces dinámicas.

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

MAX Sound para reforzar la potencia al instante

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

7

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

2
1

17/05/2015

Argentina

Argentina

philips ponete las pilas trae los fwp 1000 asi completamos el equipo

el producto es barvaro de calidad lastima q lo trajeron incompleto y no informaron q no se enconsiguen los parlantes y uno inbirtio 7000 pesos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWP3200D Minisistema Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWP3200D Minisistema Hi-Fi

13/09/2013

Argentina

Argentina

esta bueno el producto pero falta accesorios!

el producto esta muy bueno aunque no esta completo falta los accesorios y no se consiguen aunque pidas de pagarlo y que te lo traigan ! si o si lo tenes que terminar complemetando con otro la idea es buena pero para mi punto de vista no esta completo !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWP3200D Minisistema Hi-Fi

Sí, recomiendo este producto

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18/12/2013

España

España

Un producto que recomiendo

Excelente sonido , muy potente, materiales de muy buena calidad y resistentes, a la hora de pinchar es bastante fácil y con la aplicación da bastante juego lo malo es que la app es de pago y la versión gratuita no da pa mucho, en resumen el equipo es muy vueno y POTENTE!!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para FWP3200D Minicadena Hi-Fi

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  1. Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.