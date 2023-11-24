ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

Mini sistema Hi-Fi

Descontinuado

Asistencia técnica

Mini sistema Hi-Fi

FWP3200D/05

Mini sistema Hi-Fi

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicie sesión o cree una cuenta

Registra tu producto

Tendrá acceso inmediato a manuales, asistencia personalizada y mucho más. Además, es rápido y fácil.

Regístrese ahora

Manuales y documentación

Guía de inicio rápido - English (US)

  • PDF archivo, 963.2 kB
  • 24 November 2023

Manual del usuario - English (US)

  • PDF archivo, 5.4 MB
  • 27 November 2023

Garantía y servicio técnico

Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos

Garantía

Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.

Comuníquese con Philips

Estamos encantados de ayudarlo