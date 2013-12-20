Descontinuado
Disfruta la suavidad
Depiladora SatinSoft de Philips con el sistema de cuidado de la piel, la protege contra los tirones y aumenta la higiene. Incluye una tapa para áreas sensibles.
Sistema SkinCare
Adaptador para zonas sensibles
Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.
La delicada barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para que disfrutes de una depilación agradable.
La depiladora tiene discos en pinza que eliminan suavemente los vellos sin tirar de la piel.
4.0
de 5
16
Opiniones
81%
ha recomendado este producto
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Ana06
10/08/2020
Argentina
Excelente producto
Hace años que tengo el producto y funciona pefecto!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/20 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/20 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10