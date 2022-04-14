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HP8300/00 Planchas para el cabello
Descontinuado
Asistencia técnica
HP8300/00
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Manual del usuario
Todas (4)
¿Puedo dañar mi pelo al rizarlo o alisarlo?
¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo usar el moldeador Philips con el pelo húmedo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
Mi moldeador Philips genera vapor
Mi plancha Philips no me alisa el pelo