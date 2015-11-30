Descontinuado
HP8698/00
Creatividad instantánea, cuidado constante
Multi-Styler de Philips te ofrece versatilidad para crear los peinados más actuales en cada ocasión, a la vez que cuida de tu cabello.
6 accesorios para diferentes estilos
190 C de temperatura
Revestimiento de cerámica
Apagado automático
El Multi-styler de Philips incluye: tenacilla de 16mm para rizar; accesorio con cepillo para tenacilla de 16mm para dar volumen adicional; tenazas 2-en-1 con placas para alisar y rizar; dos pinzas para el cabello para facilitar el moldeado.
Revestimiento cerámico protector para mejor cuidado del cabello.
Temperatura de moldeado de 190°C que asegura un resultado duradero y disminuye el riesgo de daño al cabello.
Encuentre preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
1.0
de 5
1
Resumen
Palbarad
30/11/2015
Argentina
Comprador verificado
No calienta
El producto no calienta, solo tuve 2 oportunidades de uso y en ninguna me sirvió. Al llamar me dijeron que la lleve al service, por falta de tiempo aún no pude hacerlo. Pero no puede ser que no con tan poco uso no sirva. Lamentablemente lo note pasados los 3 días que me ofrecía el.local de venta.
Esta reseña se realizó para HP8698/00 Modelador
Esta reseña se realizó para HP8698/00 Modelador