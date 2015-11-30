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Descontinuado

Multi-styler

HP8698/00

1

| (1) Resumen

Creatividad instantánea, cuidado constante

Multi-Styler de Philips te ofrece versatilidad para crear los peinados más actuales en cada ocasión, a la vez que cuida de tu cabello.

Ver todos los beneficios

Creatividad instantánea, cuidado constante

  • 6 accesorios para diferentes estilos

  • 190 C de temperatura

  • Revestimiento de cerámica

  • Apagado automático

Tenacilla de 16 mm y accesorio con cepillo, placas para alisar y rizar; 2 pinzas

Tenacilla de 16 mm y accesorio con cepillo, placas para alisar y rizar; 2 pinzas

El Multi-styler de Philips incluye: tenacilla de 16mm para rizar; accesorio con cepillo para tenacilla de 16mm para dar volumen adicional; tenazas 2-en-1 con placas para alisar y rizar; dos pinzas para el cabello para facilitar el moldeado.

Revestimiento de cerámica en todos los accesorios con calor

Revestimiento de cerámica en todos los accesorios con calor

Revestimiento cerámico protector para mejor cuidado del cabello.

Temperatura de moldeado de 190°C para un resultado duradero

Temperatura de moldeado de 190°C para un resultado duradero

Temperatura de moldeado de 190°C que asegura un resultado duradero y disminuye el riesgo de daño al cabello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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Resumen

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30/11/2015

Argentina

Argentina

Comprador verificado

No calienta

El producto no calienta, solo tuve 2 oportunidades de uso y en ninguna me sirvió. Al llamar me dijeron que la lleve al service, por falta de tiempo aún no pude hacerlo. Pero no puede ser que no con tan poco uso no sirva. Lamentablemente lo note pasados los 3 días que me ofrecía el.local de venta.

Esta reseña se realizó para HP8698/00 Modelador

Esta reseña se realizó para HP8698/00 Modelador

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