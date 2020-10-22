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Philips Sonicare Boquilla AirFloss Ultra
Descontinuado
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HX8381/01
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Cómo usar mi centro de carga y llenado Philips AirFloss
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Mi Philips Sonicare AirFloss funciona con menos potencia
La tapa del depósito de Philips Sonicare AirFloss se ha caído
El centro de carga y llenado de Philips Sonicare no llena mi AirFloss completamente