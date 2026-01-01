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Serie 3000Airfryer de 6,2 L

NA331/00

Disfruta el momento, saborea la variedad
Vaya más allá de freír con aire con las 16 funciones, que van desde el horneado rápido hasta las largas horas de cocción. Las comidas caseras deliciosas y completas están a solo unos pasos, con una elegante ventana diseñada para ver cuándo está todo listo, crujiente y tierno a la perfección.
Ver todos los beneficios

Crujientes, tiernos y cocinados de manera uniforme siempre

Disfruta el momento, saborea la variedad

  • Ventana de cocción

  • Tecnología RapidAir Plus

  • 16 funciones de cocción en 1

  • Menos consumo de tiempo y energía

Cocción rápida y uniforme con la tecnología RapidAir Plus

Cocción rápida y uniforme con la tecnología RapidAir Plus

Disfrute de una comida deliciosa con hasta un 90 % menos de grasa*. La tecnología patentada RapidAir Plus, con su exclusivo diseño en forma de estrella, hace circular el aire caliente alrededor y a través de los alimentos con un flujo de aire más rápido**, lo que garantiza una cocción uniforme por dentro y por fuera para crear deliciosas comidas caseras.

Elegante ventana de cocción para vigilar su comida

Elegante ventana de cocción para vigilar su comida

Deje de adivinar. Observe mientras cocina y compruebe cuándo está listo. Diseñado para que cocine con estilo.

No compromete el sabor

No compromete el sabor

El 83 % de nuestros consumidores piensan que los muslos de pollo cocinados en la Philips Airfryer Serie 3000 tienen mejor sabor que los cocinados en un horno******.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Avisos legales

  1. En comparación con las papas fritas caseras cocidas en una freidora convencional

  2. Frente a la Airfryer Philips con tecnología RapidAir

  3. Muslo de pollo: hasta un 40 % menos de grasa que la carne cruda

  4. La cantidad de recetas puede variar según el país

  5. Los porcentajes se basan en las mediciones internas de laboratorio con Philips Airfryers; se compara la cocción de una pechuga de pollo (la AF se coloca a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (la AF se coloca a 200 °C sin precalentamiento) con la cocción usando un horno de clase A. Los porcentajes exactos pueden variar según el producto.

  6. Prueba de MetrixLab con 30 usuarios existentes de la Airfryer Serie 3000 de Philips, julio de 2024