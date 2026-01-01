Cocción rápida y uniforme con la tecnología RapidAir Plus

Disfrute de una comida deliciosa con hasta un 90 % menos de grasa*. La tecnología patentada RapidAir Plus, con su exclusivo diseño en forma de estrella, hace circular el aire caliente alrededor y a través de los alimentos con un flujo de aire más rápido**, lo que garantiza una cocción uniforme por dentro y por fuera para crear deliciosas comidas caseras.