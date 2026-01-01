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Ventana de cocción
Tecnología RapidAir Plus
16 funciones de cocción en 1
Menos consumo de tiempo y energía
Disfrute de una comida deliciosa con hasta un 90 % menos de grasa*. La tecnología patentada RapidAir Plus, con su exclusivo diseño en forma de estrella, hace circular el aire caliente alrededor y a través de los alimentos con un flujo de aire más rápido**, lo que garantiza una cocción uniforme por dentro y por fuera para crear deliciosas comidas caseras.
Deje de adivinar. Observe mientras cocina y compruebe cuándo está listo. Diseñado para que cocine con estilo.
El 83 % de nuestros consumidores piensan que los muslos de pollo cocinados en la Philips Airfryer Serie 3000 tienen mejor sabor que los cocinados en un horno******.
Opiniones
En comparación con las papas fritas caseras cocidas en una freidora convencional
Frente a la Airfryer Philips con tecnología RapidAir
Muslo de pollo: hasta un 40 % menos de grasa que la carne cruda
La cantidad de recetas puede variar según el país
Los porcentajes se basan en las mediciones internas de laboratorio con Philips Airfryers; se compara la cocción de una pechuga de pollo (la AF se coloca a 160 °C sin precalentamiento) o un filete de salmón (la AF se coloca a 200 °C sin precalentamiento) con la cocción usando un horno de clase A. Los porcentajes exactos pueden variar según el producto.
Prueba de MetrixLab con 30 usuarios existentes de la Airfryer Serie 3000 de Philips, julio de 2024