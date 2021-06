Certificación DivX Plus HD para reproducir el formato DivX en alta definición

DivX Plus HD en su reproductor de DVD o Blu-ray ofrece lo último en tecnología DivX para que disfrutes de películas y videos en alta definición desde Internet directamente en tu computadora o televisor Philips HD. DivX Plus HD puede reproducir contenidos en formato DivX Plus (video H.264 HD con audio AAC de alta calidad en un archivo MKV) y versiones anteriores de video DivX de hasta 1080p. DivX Plus HD reproduce videos digitales en alta definición.