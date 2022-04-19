Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Cortadora de cabello familiar
Descontinuado
Asistencia técnica
QC5115/15
Ir a la tienda
Registra tu producto
Regístrese dentro de los 90 días posteriores a la compra y obtenga una garantía extendida (es posible que se apliquen condiciones).
Manual de información importante
Declaración de conformidad del RU - English (US)
Todas (3)
¿El cortapelos Philips sirve para el vello corporal?
¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?
¿Cómo me corto el pelo con un cortapelos o una afeitadora Philips?
Hairclipper Peine-guía recortador
Mi afeitadora Philips corta el pelo de forma desigual