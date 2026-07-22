Recorta, perfila y afeita
Para cualquier longitud de vello
Una cuchilla original
2 peines-guía recortadores desmontables para barba incipiente (1 y 3 mm)
Recargable, uso en seco y húmedo
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (6000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Recorte su barba incipiente a una longitud uniforme con uno de los 2 peines-guía para barba incipiente incluidos. De 1 mm para un recorte matutino y de 3 mm para un recorte ajustado.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.4
de 5
1400
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Logan75
22/07/2026
México
Comprador verificado
Muy práctica
Porque las rasuradas son suaves y ya no irritan... Ademas que se siente más al ras sin tantas pasadas.
Ventajas
Muy práctica
Contras
Cuchillas de repuesto muy caras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Date of Use 2024-07-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Date of Use 2024-07-11
15/05/2026
México
Comprador verificado
Recomendado para todos!
Buscaba un metodo para afeitar mi rostro pero siempre tenerlo suave, y el hecho de gastar tanto en rastrillos no me agradaba tanto, pero me encanta que funciona muy bien y la vibracion no molesta
Ventajas
Tal vez añadir un estuche en el paquete podria ser increible para poder guardarlo para viajes
Contras
Solo que no tiene estuche de viaje :C
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/20 Rostro
Date of Use 2026-05-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/20 Rostro
Date of Use 2026-05-14
Esmanu
11/04/2026
México
Comprador verificado
Muy buen producto
Me gusta mucho su practicsidad y la duración de la batería, superó mi expectativa
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.