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OneBlade Rostro

Asistencia técnica

OneBladeRostro

QP1424/10

OneBlade Rostro

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Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 1.5 MB
  • 14 February 2024

Argentinian Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF archivo, 1.2 MB
  • 9 March 2026

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines
    • OneBlade

    OneBlade
    Cuchilla de repuesto

    QP630/51
    • Recorta, perfila y afeita
    • 3 cuchillas para cuerpo originales y 1 kit para cuerpo
    • Se adapta a todos los mangos OneBlade
    • Cuchilla de acero inoxidable por hasta cuatro meses de uso* para mantener esa sensación fresca

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