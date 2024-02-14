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OneBlade: recortar, modelar y afeitar
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OneBlade Rostro
Asistencia técnica
QP1424/10
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¿Cómo sé si mi Philips OneBlade está cargado del todo?
¿Puedo usar Philips OneBlade conectada a la corriente?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Puedo utilizar cualquier adaptador de conexión USB para cargar mi Philips OneBlade?
¿Puedo utilizar OneBlade sobre piel húmeda o seca?
Cable USB
OneBladeCuchilla de repuesto
Mi Philips OneBlade no afeita tan apurado como esperaba
Mi Philips OneBlade no funciona
No encuentro el adaptador/cargador USB para mi producto Philips
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