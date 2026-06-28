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  • Afeitado íntimo fácil y suave con la piel
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OneBladeIntimate

QP1924/20

4.5
| (26) Opiniones | 100% ha recomendado este producto
Afeitado íntimo fácil y suave con la piel
La cuchilla SkinProtect brinda una capa adicional de protección contra la irritación de la piel en las axilas y la piel íntima sensibles.
Ver todos los beneficios
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Elige Philips OneBlade de la marca número uno en dispositivos eléctricos de cuidado personal1

Afeite y recorte con protección adicional para la piel

Afeitado íntimo fácil y suave con la piel

  • Afeitado íntimo fácil y suave con la piel

  • Una cuchilla SkinProtect

  • Un peine recortador

  • 100 % a prueba de agua

  • Recargable, para uso en seco o con la piel húmeda

Protege las áreas sensibles

Protege las áreas sensibles

La cuchilla SkinProtect brinda una capa adicional de protección contra la irritación de la piel en las axilas y la piel íntima sensibles.

Afeitado y recorte bidireccional; un 100 % a prueba de agua; carga por USB-A

Afeitado y recorte bidireccional; un 100 % a prueba de agua; carga por USB-A

Nuestra famosa tecnología OneBlade está lista para depilar las axilas y las zonas íntimas, sin importar la longitud del vello. Mientras que el cortador rápido afeita todo el vello a una velocidad de 100 vellos por segundo, los bordes redondeados y el puente del protector de la piel y las puntas redondeadas protegen la piel en la zona íntima.

Peine recortador ajustable de 3 mm para recortar fácilmente el vello

Peine recortador ajustable de 3 mm para recortar fácilmente el vello

¿Quiere deja un poco de vello? Recorte el vello de la zona íntima y el de axila como quiera. Solo coloque el peine recortador ajustable de 3 mm.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

26

Opiniones

100%

ha recomendado este producto

3
2

28/06/2026

México

México

Comprador verificado

Muy eficiente

El producto es bastante bueno, es eficiente y cumple lo que dice manteniendo la seguridad en las áreas sensibles, además de que no irrita y no causa inconvenientes en la piel, y no tiene dificultades al momento de cortar siendo bastante cómoda y rápida

Ventajas

Su eficiencia y seguridad al momento de rasurar

Contras

Su corta duración de la batería

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/50 Intimate

Date of Use 2026-04-22

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/50 Intimate

Date of Use 2026-04-22

06/05/2026

México

México

Comprador verificado

Estoy satisfecho, es lo que buscaba.

Tengo dos meses con ella y me parece algo muy funcional, lo importante aquí, son los resultados, sin irritación ni algún corte que se pudiera dar al estarla usando.

Ventajas

Si lo recomendaría

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/14 Intimate

Date of Use 2026-03-16

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/14 Intimate

Date of Use 2026-03-16

07/05/2026

España

España

Comprador verificado

Un producto fantástico para depilar las zonas inti

Ha supuesto un antes y después y mi calidad de higiene intima. Donde el muy fácil de limpiar y la seguridad de depilarme mis zonas íntimas, sin el temor de cortarme

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate

Date of Use 2026-04-14

Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate

Date of Use 2026-04-14

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Avisos legales

  1. Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.  

  1. Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.