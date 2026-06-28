Afeitado íntimo fácil y suave con la piel
Una cuchilla SkinProtect
Un peine recortador
100 % a prueba de agua
Recargable, para uso en seco o con la piel húmeda
La cuchilla SkinProtect brinda una capa adicional de protección contra la irritación de la piel en las axilas y la piel íntima sensibles.
Nuestra famosa tecnología OneBlade está lista para depilar las axilas y las zonas íntimas, sin importar la longitud del vello. Mientras que el cortador rápido afeita todo el vello a una velocidad de 100 vellos por segundo, los bordes redondeados y el puente del protector de la piel y las puntas redondeadas protegen la piel en la zona íntima.
¿Quiere deja un poco de vello? Recorte el vello de la zona íntima y el de axila como quiera. Solo coloque el peine recortador ajustable de 3 mm.
4.5
de 5
26
Opiniones
100%
ha recomendado este producto
TotySW
28/06/2026
México
Comprador verificado
Muy eficiente
El producto es bastante bueno, es eficiente y cumple lo que dice manteniendo la seguridad en las áreas sensibles, además de que no irrita y no causa inconvenientes en la piel, y no tiene dificultades al momento de cortar siendo bastante cómoda y rápida
Ventajas
Su eficiencia y seguridad al momento de rasurar
Contras
Su corta duración de la batería
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/50 Intimate
Date of Use 2026-04-22
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/50 Intimate
Date of Use 2026-04-22
El diablo anda suelto
06/05/2026
México
Comprador verificado
Estoy satisfecho, es lo que buscaba.
Tengo dos meses con ella y me parece algo muy funcional, lo importante aquí, son los resultados, sin irritación ni algún corte que se pudiera dar al estarla usando.
Ventajas
Si lo recomendaría
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/14 Intimate
Date of Use 2026-03-16
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/14 Intimate
Date of Use 2026-03-16
Hola7
07/05/2026
España
Comprador verificado
Un producto fantástico para depilar las zonas inti
Ha supuesto un antes y después y mi calidad de higiene intima. Donde el muy fácil de limpiar y la seguridad de depilarme mis zonas íntimas, sin el temor de cortarme
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate
Date of Use 2026-04-14
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1924/24 Intimate
Date of Use 2026-04-14
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.