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OneBlade: recortar, modelar y afeitar
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OneBlade Intimate
Asistencia técnica
QP1924/20
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Declaración de conformidad del RU - English (US)
Manual del usuario
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¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Puedo utilizar OneBlade sobre piel húmeda o seca?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
¿Cuándo debo sustituir la cuchilla de mi Philips OneBlade?
¿Cómo utilizo OneBlade en el cuerpo?
Cable USB
Mi Philips OneBlade no funciona
No encuentro el adaptador/cargador USB para mi producto Philips
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