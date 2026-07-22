Recorta, perfila y afeita
Cuchilla original
Peine recortador para barba ajustables 5 en 1
Philips OneBlade cuenta con una tecnología revolucionaria diseñada para el afeitado facial. Puede afeitar vellos de cualquier longitud. La combinación de su sistema de protección dual, un revestimiento deslizante y puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado cuenta con un cortador de movimiento rápido (12 000 veces por minuto) que es eficaz incluso en vellos más largos.
Su exclusivo diseño de peine-guía abierto permite un corte eficaz sin obstrucciones ni interrupciones en su rutina, incluso en vello largo y grueso.
Cree perfiles precisos con la cuchilla de doble cara. Puede afeitarse en cualquier dirección para tener mejor visibilidad y ver cada vello que recorta. ¡Alinee su estilo en segundos!
4.4
de 5
1400
Opiniones
90%
ha recomendado este producto
Logan75
22/07/2026
México
Comprador verificado
Muy práctica
Porque las rasuradas son suaves y ya no irritan... Ademas que se siente más al ras sin tantas pasadas.
Ventajas
Muy práctica
Contras
Cuchillas de repuesto muy caras
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Date of Use 2024-07-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/10 Rostro
Date of Use 2024-07-11
15/05/2026
México
Comprador verificado
Recomendado para todos!
Buscaba un metodo para afeitar mi rostro pero siempre tenerlo suave, y el hecho de gastar tanto en rastrillos no me agradaba tanto, pero me encanta que funciona muy bien y la vibracion no molesta
Ventajas
Tal vez añadir un estuche en el paquete podria ser increible para poder guardarlo para viajes
Contras
Solo que no tiene estuche de viaje :C
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/20 Rostro
Date of Use 2026-05-14
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade QP2724/20 Rostro
Date of Use 2026-05-14
Esmanu
11/04/2026
México
Comprador verificado
Muy buen producto
Me gusta mucho su practicsidad y la duración de la batería, superó mi expectativa
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Esta reseña se realizó para OneBlade QP1424/10 Rostro
Encuesta en línea a 16 003 hombres usuarios de productos de arreglo personal realizada en 2024.
En comparación con el modelo anterior QP210
Brinda la mejor experiencia de afeitado. Basado en dos afeitadas completas por semana. Los resultados reales pueden variar.