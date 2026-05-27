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OneBlade: recortar, modelar y afeitar
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OneBlade Rostro
Asistencia técnica
QP2724/20
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3000.103.1018.1
Manual interactivo en línea
Declaración de conformidad del RU - English (US)
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¿Cómo sé si mi Philips OneBlade está cargado del todo?
¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?
¿Puedo usar Philips OneBlade conectada a la corriente?
¿Puedo utilizar cualquier adaptador de conexión USB para cargar mi Philips OneBlade?
¿Dónde se encuentra el número de modelo o serie de mi afeitadora o cortapelos Philips?
Cable USB
OneBlade& OneBlade Pro Tapa protectora
Mi Philips OneBlade no afeita tan apurado como esperaba
Mi Philips OneBlade no funciona
No encuentro el adaptador/cargador USB para mi producto Philips
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