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  • Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello
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Descontinuado

OneBlade Pro

QP6510/20

4.3
| (305) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello
Philips OneBlade es un nuevo modelador híbrido revolucionario que permite recortar y afeitar, además de crear líneas y bordes precisos, sin importar la longitud del vello. Olvídate de tener que usar múltiples herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.
Ver todos los beneficios

Diseñada para cortar el vello, no piel

Recorta, modela y afeita cualquier longitud del vello

  • Recorta, modela y afeita

  • Para cualquier longitud de vello

  • Peine preciso con 12 longitudes

  • Recargable, uso en seco y en húmedo

Tecnología OneBlade exclusiva

Tecnología OneBlade exclusiva

Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.

Recorta

Recórtate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que puedes utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.

Modela

Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

305

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

16/12/2021

México

México

Fácil de usar, cómodo y preciso.

Philips OneBlade ha sido una inversión muy acertada para mí: es fácil de usar, portátil, preciso en el corte y, especialmente, cuidadoso con la piel. De ser una tarea que solía evitar, ahora afeitarme no me causa flojera ni desidia.

Ventajas

Fácil de usar, portátil, preciso.

Contras

El vástago de las cuchillas es frágil.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

08/08/2021

México

México

Buena compra

Rasura de manera excelente no irrita la recomiendo ampliamente

Ventajas

Super práctica, resistente al agua, no irrits

Contras

Se acaba rápido el filo de la navaja

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6510/60 Face

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6510/60 Face

15/01/2021

México

México

Es muy práctico y efectivo

Tal como lo chequé en los videos de youtube me animó a adquirirla, al ver las experiencias positivas y tenían razón ya que la rasuradora es perfecta

Ventajas

Cumple las expectativas

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro

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Avisos legales

  1. Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados completos a la semana. Los resultados reales pueden variar.