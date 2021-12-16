Descontinuado
Recorta, modela y afeita
Para cualquier longitud de vello
Peine preciso con 12 longitudes
Recargable, uso en seco y en húmedo
Diseñado para el estilo facial y el grooming, Philips OneBlade recorta, perfila y afeita cualquier longitud de vello. Ofrece un afeitado fácil y cómodo gracias a una capa deslizante y puntas redondeadas. Además, gracias a la cuchilla que se mueve a 200 veces por segundo, es eficaz incluso en los vellos más largos.
Recórtate la barba a la longitud que prefieras. Tu Philips OneBlade incluye un peine preciso con 12 longitudes que puedes utilizar para crear todo tipo de estilos, desde una barba corta o una barba media hasta una barba más larga.
Obtén resultados precisos en segundos con la cuchilla de doble filo, que te permite ver cada vello que cortas.
4.3
de 5
305
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
GianGesù
16/12/2021
México
Fácil de usar, cómodo y preciso.
Philips OneBlade ha sido una inversión muy acertada para mí: es fácil de usar, portátil, preciso en el corte y, especialmente, cuidadoso con la piel. De ser una tarea que solía evitar, ahora afeitarme no me causa flojera ni desidia.
Ventajas
Fácil de usar, portátil, preciso.
Contras
El vástago de las cuchillas es frágil.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Jorge57047
08/08/2021
México
Buena compra
Rasura de manera excelente no irrita la recomiendo ampliamente
Ventajas
Super práctica, resistente al agua, no irrits
Contras
Se acaba rápido el filo de la navaja
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6510/60 Face
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para OneBlade Pro QP6510/60 Face
Mojarro
15/01/2021
México
Es muy práctico y efectivo
Tal como lo chequé en los videos de youtube me animó a adquirirla, al ver las experiencias positivas y tenían razón ya que la rasuradora es perfecta
Ventajas
Cumple las expectativas
Contras
nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para QP6510/20 OneBlade Pro
Cada cuchilla dura hasta 4 meses para obtener la mejor experiencia de afeitado. Basado en 2 afeitados completos a la semana. Los resultados reales pueden variar.