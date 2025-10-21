ProductosAsistencia técnica

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

OneBlade Pro

Descontinuado

Asistencia técnica

OneBlade Pro

QP6510/20

OneBlade Pro

Descontinuado

Ir a la tienda

Registra tu producto

Obtenga su garantía extendida

Regístrese dentro de los 90 días posteriores a la compra y obtenga una garantía extendida (es posible que se apliquen condiciones).

Regístrese ahora

Manuales y documentación

Manual del usuario

  • PDF archivo, 1 MB
  • 21 October 2025

Declaración de conformidad de la UE - English (US)

  • PDF archivo, 1.3 MB
  • 14 April 2022

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

Resolución de problemas