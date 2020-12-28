Descontinuado
Sistema de cuchillas CloseCut
Cabezales Flex de 4 direcciones
Consigue un afeitado sin esfuerzo. Nuestras duraderas cuchillas CloseCut se afilan una y otra vez mientras las utilizas.
Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.
Aféitate durante más tiempo con cada carga. La afeitadora seguirá funcionando igual de bien durante años, gracias a nuestra potente y eficiente batería de iones de litio.
4.5
de 5
152
Opiniones
91%
ha recomendado este producto
la otra
28/12/2020
México
EXTACIADO
UNA AFEITADORA EXCELENTE. GRAN AGUANTE, PRESICION Y DURABILIDAD...... MAS QUE SATISFECHO.
Ventajas
EXCELENTE PRODUCTO
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1310/04 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1310/04 Dry electric shaver
ramas1999
26/12/2018
México
series 1000
Excelente RASURADORA, Gracias y quisiera saber las CUCHILLAS cuanto tiempo duran? muchas gracias
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1520/04 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1520/04 Dry electric shaver
Jorge0917
22/05/2017
México
Es un buen producto
Lo recomiendo sencillo de usar muy funcional duradero
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1310/04 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1310/04 Dry electric shaver
En comparación con otras afeitadoras básicas de mecanismo rotatorio y lámina