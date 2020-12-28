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  • Afeitado sencillo y cómodo
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Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco

S1310/04

4.5
| (152) Opiniones | 91% ha recomendado este producto
Afeitado sencillo y cómodo
La afeitadora serie 1000 te permite, a un precio asequible, conseguir un afeitado sencillo y cómodo. Los cabezales Flex de cuatro direcciones y el sistema de cuchillas CloseCut te garantizan un resultado suave.
Ver todos los beneficios

El afeitado eléctrico más al ras de su clase en cuello**

Afeitado sencillo y cómodo

  • Sistema de cuchillas CloseCut

  • Cabezales Flex de 4 direcciones

Cuchillas autoafilables duraderas para brindar una afeitado sin esfuerzo

Cuchillas autoafilables duraderas para brindar una afeitado sin esfuerzo

Consigue un afeitado sin esfuerzo. Nuestras duraderas cuchillas CloseCut se afilan una y otra vez mientras las utilizas.

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente cada curva

Cabezales Flex de 4 direcciones para afeitar fácilmente cada curva

Los cabezales Flex de 4 direcciones independientes se adaptan a cada curva de tu cara, lo que te proporciona un afeitado fácil incluso en el cuello y la línea de la mandíbula.

Potencia máxima constante año tras año

Potencia máxima constante año tras año

Aféitate durante más tiempo con cada carga. La afeitadora seguirá funcionando igual de bien durante años, gracias a nuestra potente y eficiente batería de iones de litio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

152

Opiniones

91%

ha recomendado este producto

28/12/2020

México

México

EXTACIADO

UNA AFEITADORA EXCELENTE. GRAN AGUANTE, PRESICION Y DURABILIDAD...... MAS QUE SATISFECHO.

Ventajas

EXCELENTE PRODUCTO

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1310/04 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1310/04 Dry electric shaver

26/12/2018

México

México

series 1000

Excelente RASURADORA, Gracias y quisiera saber las CUCHILLAS cuanto tiempo duran? muchas gracias

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1520/04 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1520/04 Dry electric shaver

22/05/2017

México

México

Es un buen producto

Lo recomiendo sencillo de usar muy funcional duradero

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1310/04 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 1000 S1310/04 Dry electric shaver

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Avisos legales

  1. En comparación con otras afeitadoras básicas de mecanismo rotatorio y lámina