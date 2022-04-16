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Shaver series 1000 Afeitadora eléctrica en seco
Descontinuado
Asistencia técnica
S1310/04
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¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Qué significan los pilotos de mi afeitadora Philips S1000, S3000 o X3000?
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
SH30Cabezales de afeitado de repuesto
Mi afeitadora Philips no funciona correctamente