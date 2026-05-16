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  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves
  • Afeitada y acabado suaves

Descontinuado

Shaver series 1000Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo

S1323/41

4.3
| (377) Opiniones | 87% ha recomendado este producto
Afeitada y acabado suaves
La afeitadora Philips AquaTouch 1000 te ofrece una afeitada en seco o en húmedo suave y refrescante a un precio conveniente gracias a las cuchillas ComfortCut autoafilables.
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Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Afeitada y acabado suaves

  • Cuchillas ComfortCut

  • Cabezales Flex de 3 direcciones

  • Apertura con un solo botón

  • Cortapatillas desplegable

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Se desliza sobre la piel para un afeitado suave y uniforme

Disfruta de un afeitado limpio y cómodo con esta afeitadora Philips. Las 27 cuchillas ComfortCut de esta afeitadora eléctrica cortan cada vello justo por encima del nivel de la piel para darte un acabado suave y uniforme.

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Los cabezales flotantes 3D se mueven para una afeitada cómoda y limpia

Consigue una afeitada cómoda y limpia con los cabezales flotantes de 3 direcciones, los cuales se mueven para ajustarse a las curvas de tu rostro, creando un suave contacto con tu piel sin mucha presión.

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Aquatec para una cómoda afeitada en seco o una refrescante afeitada en húmedo

Consigue una cómoda afeitada en seco o una afeitada en húmedo más cómoda con gel o espuma, incluso en la ducha.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.3

de 5

377

Opiniones

87%

ha recomendado este producto

16/05/2026

México

México

Comprador verificado

Rasura muy bien

Tiene bue. Material asi mismo retiene mas su carga desde la primera carga no ha requerido nuevamente

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-01

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3021/00 Afeitadora eléctrica uso en seco y húmedo

Date of Use 2026-03-01

10/03/2026

México

México

Comprador verificado

super recomendable

Realmente no imagine que fuera un producto tan excelente deja muy bien el corte de vello en la cara y muy práctico.

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

01/03/2026

México

México

Comprador verificado

Un articulo que no debe faltar en tu equipo

Es un producto muy versatil, ergonòmico y pràctico

Ventajas

BUENA RELACIÒN PRECIO CALIDAD EFICIENCIA

Contras

NIINGUNA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver 3000X Series X3063/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 