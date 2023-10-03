Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano
Afeitadoras para el rostro
Todas las series
Shaver series 1000 Afeitadora eléctrica en seco o en húmedo
Descontinuado
Asistencia técnica
S1323/41
Ir a la tienda
Registra tu producto
Regístrese dentro de los 90 días posteriores a la compra y obtenga una garantía extendida (es posible que se apliquen condiciones).
Declaración de conformidad del RU - English (US)
Manual del usuario
Todas (10)
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
Shaver series 1000 & X3000Tapa protectora
SH30Cabezales de afeitado de repuesto
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
Mi afeitadora Philips no se carga
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
La afeitadora Philips no funciona
La afeitadora Philips hace mucho ruido
Verifique los términos de su garantía e inicie un intercambio o una reparación de productos
Buscar un centro de servicio
Encuentre centros de servicio cerca de usted para obtener reparaciones, diagnósticos y piezas originales
Garantía
Consulte la política de garantía, el plazo y las condiciones para su producto.
Comuníquese con Philips
Estamos encantados de ayudarlo