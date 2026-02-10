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  • Afeitado potente y suave con la piel
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Shaver Series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5898/17

4.3
| (432) Opiniones | 84% ha recomendado este producto
Afeitado potente y suave con la piel
La serie 5000 de Philips está diseñada para hombres que buscan una afeitada diaria potente y cómoda. Corta con eficacia incluso barbas de 3 días y la tecnología SkinIQ se adapta a la densidad del vello para ofrecer una afeitada potente, cómoda y uniforme.
Ver todos los beneficios
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

Con tecnología SkinIQ

Afeitado potente y suave con la piel

  • Cuchillas SteelPrecision

  • Sensor de potencia adaptable

  • Cabezales flexibles 360-D

  • Recortador ajustable integrado

  • Garantía de hasta 5 años**

Corte al ras y eficaz en cada pasada

Corte al ras y eficaz en cada pasada

Con hasta 90 000 movimientos de corte por minuto, las cuchillas SteelPrecision cortan más vello en cada pasada para lograr un afeitado más al ras y eficaz. Las 45 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa para garantizar un rendimiento de corte confiable, tras cada afeitado.

Se adapta a la densidad de la barba para facilitar el afeitado

Se adapta a la densidad de la barba para facilitar el afeitado

Este sensor inteligente lee la densidad del vello 250 veces por segundo y adapta automáticamente la potencia mientras se afeita. Ayuda a que la afeitadora responda de manera eficiente en las zonas con vellos más gruesos o densos, para que obtenga un afeitado suave y sin esfuerzo con una comodidad constante.

Se adapta a los contornos faciales para un mejor contacto con la piel.

Se adapta a los contornos faciales para un mejor contacto con la piel.

Los cabezales totalmente flexibles giran 360° para mantenerse en estrecho contacto con las curvas de su rostro y cabeza. Esto ayuda a lograr un afeitado minucioso con mayor comodidad, incluso en áreas difíciles como el cuello y la línea de la mandíbula.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines
    • SH71

    SH71
    Cabezales de afeitado de repuesto

    SH71/50
    • Cuchillas SteelPrecision
    • Se adapta a la serie S7000
    • Se adapta a la afeitadora S5000 con forma angular
    • Se adapta a la serie 500
    • No apto para la afeitadora S5000 con forma redondeada

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

432

Opiniones

84%

ha recomendado este producto

10/02/2026

México

México

Comprador verificado

Muy buen producto!

Excelente rasuradora, muy silenciosa, efectiva y no irrita.

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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29/12/2024

México

México

Comprador verificado

estoy muy satisfecho con el producto

di esa calificación por que conozco la marca, es muy buena calidad y durable, recomendaría a familiares y amigos

Ventajas

cumple con excelencia su funcion

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5880/20 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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27/08/2024

México

México

Comprador verificado

Excelente

Buen funcionamiento, muy cómodo equipo. Lo recomiendo.

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver Series 5000 S5898/17 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Sí, recomiendo este producto

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Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 

  1. Probado frente a la serie 3000 de Philips.

  2. Garantía de 2 años + extensión de 3 años al registrarse en Philips.com dentro de los 90 días posteriores a la compra.