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Shaver Series 5000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Asistencia técnica

Shaver Series 5000Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

S5898/17

Shaver Series 5000 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

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Manuales y documentación

Guía de inicio rápido

  • PDF archivo, 6 MB
  • 13 October 2025

Data Act Document

  • PDF archivo, 207.8 kB
  • 24 September 2025

Preguntas frecuentes

Piezas y accesorios

    Cable USB

    CP1788/01
    • Compatible solamente con dispositivos que se cargan por USB
    • Negro
    • Longitud del cable: 92 cm
    • 2 pines
    • SH71

    SH71
    Cabezales de afeitado de repuesto

    SH71/50
    • Cuchillas SteelPrecision
    • Se adapta a la serie S7000
    • Se adapta a la afeitadora S5000 con forma angular
    • Se adapta a la serie 500
    • No apto para la afeitadora S5000 con forma redondeada

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