Descontinuado
Perfección en cada pasada
La afeitadora Shaver 9000 es nuestra afeitadora más avanzada hasta el momento. La exclusiva tecnología de detección de contornos ofrece una cobertura excepcional del contorno de tu cara, y el sistema V-Track orienta el vello en la posición de corte óptima para obtener un afeitado más al ras.
Cuchillas de precisión V-Track
Cabezales en 8 direcc. ContourDetect
Recortador de precisión SmartClick
Consigue un afeitado al ras perfecto. Las cuchillas V-Track Precision colocan cuidadosamente cada vello en la mejor posición de corte, incluso si está pegado a la piel o en casos de distintas longitudes de vello. Proporciona un corte un 30 % más al ras en menos pasadas, por lo que deja la piel en excelentes condiciones.
Sigue los contornos de tu rostro y cuello con los cabezales en 8 direcciones ContourDetect. Lograrás atrapar un 20 % más de vello con cada pasada, por lo que tendrás como resultado un afeitado suave y más al ras.
Elige tu afeitada. Gracias al sello AquaTec Wet & Dry, puedes optar por una cómoda afeitada rápida en seco. O bien, afeitarte en húmedo, con gel o espuma, incluso en la ducha.
Premios
4.1
de 5
279
Opiniones
84%
ha recomendado este producto
Mgfa1952
04/11/2021
México
Tiene muchas ventajas
Sus diferentes alternativas de uso ,cómoda, útil para cualquier tipo de barba rapidez
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9041/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9041/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
snail_14
25/11/2020
México
Comprador verificado
Ecelente Producto!!!!
Es un excelente producto, muy innovador, con respecto a calidad del producto muy buen terminado y materiales de muy alta calidad, superando el rasurado de rastrillo muucho mas rápido y sin irritación para pieles sensibles, lo recomiendo al 100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9041/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fecha de uso 2019-10-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9041/12 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Fecha de uso 2019-10-25
l3obz
31/10/2017
México
Buen Artículo
Me gusta la máquina! Es buena! El sistema smartclean es bueno pero difícil encontrar repuestos! Rasura bien y es cómoda, buena duración en batería. Me gustaría un diseño más atractivo, es la serie 9000 de Phillips, significa tope de gama.Apesar de estar limpia si no utilizas el smart clean detecta suciedad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9161/31 Wet and dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 9000 S9161/31 Wet and dry electric shaver
Fuente: Euromonitor International Limited, volumen de venta al por menor, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2024, investigación realizada en octubre de 2024.
Corta hasta un 20 % más vello en comparación con SensoTouch