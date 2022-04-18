Descontinuado
Asistencia técnica
S9041/12
Descontinuado
¿Qué significan los símbolos de mi afeitadora Philips?
¿Qué afeitadoras Philips son compatibles con el sistema Quick Clean Pod?
¿Cuándo sustituir el cartucho de la estación de limpieza?
Extracción de cabezales de afeitado de la afeitadora
¿Qué espuma o gel puedo usar con la afeitadora Philips?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora Philips?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora Philips?
¿Puedo cargar la afeitadora Philips después de cada afeitado?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
La piel se irrita tras utilizar la afeitadora Philips
Mi sistema Philips SmartClean rebosa
El conector de carga de mi Philips SmartClean no encaja
Mi sistema Philips SmartClean no funciona
Mi afeitadora Philips no se carga
Tengo problemas con la piel después de utilizar la afeitadora Philips
La afeitadora Philips hace mucho ruido
Mi afeitadora Philips presenta fugas de agua
La afeitadora Philips no funciona
No obtengo buenos resultados con mi afeitadora Philips
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