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  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
  • Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel

Descontinuado

Shaver series 9000Afeitadora eléctrica Wet & Dry

S9985/50

4.5
| (119) Opiniones | 88% ha recomendado este producto
Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel
La afeitadora más inteligente con IA ofrece una increíble comodidad para la piel. Recibe información sobre la presión durante el afeitado para proteger la piel, a la vez que consigues un afeitado más al ras, incluso con barba de 5 días. Detecta, guía y se adapta a tu cara.
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Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo1

con tecnología SkinIQ

Mejor afeitada al ras*, suavidad personalizada para la piel

  • Sensor Pressure Guard

  • Cuchillas SteelPrecision dobles

  • Dermatológicamente probado

  • Cabezales flexibles 360-D

Facilita el afeitado con una presión óptima

Facilita el afeitado con una presión óptima

El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.

Precisión avanzada para un afeitado más apurado*

Precisión avanzada para un afeitado más apurado*

Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas SteelPrecision dobles afeitan con precisión. Las 72 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa.

Te guía para que mejores tu técnica con menos pasadas

Te guía para que mejores tu técnica con menos pasadas

La tecnología de detección del movimiento realiza un seguimiento del afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz mediante nuestra aplicación GroomTribe. Después de tan solo tres rasurados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas**.

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.5

de 5

119

Opiniones

88%

ha recomendado este producto

05/03/2026

México

México

Comprador verificado

Rasuradi humedo

El rasurado con espuma es estupendo, rasura muy bien

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

12/02/2026

México

México

Comprador verificado

Excelente producto

Hasta hoy funciona muy bien... Me acostumbro a su manejo.

Ventajas

Funciona muy bien

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

11/12/2025

México

México

Comprador verificado

opinión sobre producto hasta ahora

hasta el momento todo ha salido bien, espero continue así.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ

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  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.
Avisos legales

  1. Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023. 

  1. frente a su predecesora, la serie S9000 de Philips

  2. Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación GroomTribe en el 2019.

  3. * En comparación con material sin revestimiento

  4. * * Comparación de los residuos de rasurado tras utilizar el líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho