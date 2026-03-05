Descontinuado
Sensor Pressure Guard
Cuchillas SteelPrecision dobles
Dermatológicamente probado
Cabezales flexibles 360-D
El uso de la presión correcta es clave para el apurado y la protección de la piel. Los sensores avanzados de la afeitadora detectan la presión que se aplica y el innovador piloto muestra cuándo es excesiva o insuficiente. Todo para ofrecerte el afeitado personalizado que necesitas.
Con hasta 150 000 cortes por minuto, las cuchillas SteelPrecision dobles afeitan con precisión. Las 72 cuchillas de alto rendimiento son autoafilables y están fabricadas en Europa.
La tecnología de detección del movimiento realiza un seguimiento del afeitado y te guía para que consigas una técnica más eficaz mediante nuestra aplicación GroomTribe. Después de tan solo tres rasurados, la mayoría de los hombres logró una mejor técnica de afeitado con menos pasadas**.
4.5
de 5
119
Opiniones
88%
ha recomendado este producto
Gumago
05/03/2026
México
Comprador verificado
Rasuradi humedo
El rasurado con espuma es estupendo, rasura muy bien
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
En fin...
12/02/2026
México
Comprador verificado
Excelente producto
Hasta hoy funciona muy bien... Me acostumbro a su manejo.
Ventajas
Funciona muy bien
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
otro sobre
11/12/2025
México
Comprador verificado
opinión sobre producto hasta ahora
hasta el momento todo ha salido bien, espero continue así.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para i9000 X9002/30 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo con SkinIQ
Fuente: Euromonitor International Limited, valor minorista RSP, definición de categoría de afeitadoras corporales, datos de 2023, investigación realizada en noviembre de 2023.
frente a su predecesora, la serie S9000 de Philips
Basado en la serie S7000 de Philips y en los usuarios de la aplicación GroomTribe en el 2019.
* En comparación con material sin revestimiento
* * Comparación de los residuos de rasurado tras utilizar el líquido limpiador frente al uso de agua en el cartucho