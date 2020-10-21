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Philips Avent Tetina Natural
Descontinuado
Asistencia técnica
SCF651/27
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Manual del usuario
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¿Es seguro utilizar piezas de productos Philips Avent descoloridas?
¿Por qué las tetinas y chupetes de Avent están hechos de silicona en lugar de látex?
¿Está mi producto Philips Avent fabricado sin BPA ni BPS?
¿Para qué tipo de alimentos puedo utilizar la tetina de flujo variable?
¿Puedo alternar los biberones y las tetinas Natural y Classic+ de Avent?
Mi tetina Philips Avent Natural o Natural Response se contrae