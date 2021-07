Si la batidora no está montada correctamente, puede que el bloqueo de seguridad no se libere o desbloquee y no funcionará.

Para montar la batidora correctamente, siga estos pasos:

1) Gire la unidad de cuchillas en la jarra de la batidora.

2) Coloque la jarra de la batidora sobre la unidad motora y gírela en el sentido de las agujas del reloj para fijarla.

3) Cuando la jarra esté fijada correctamente, oirá o notará un clic. A continuación, se desbloquea el bloqueo de seguridad.