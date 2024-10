La garantía no cubre daños indirectos (incluido, entre otros, la pérdida de datos o la pérdida de ingresos), ni tampoco una indemnización por las actividades que usted realice, como por ejemplo mantenimiento regular, instalación de las actualizaciones de firmware o almacenamiento o restauración de datos.



La garantía se excluye o no se emplea en las siguientes situaciones:

Si se ha alterado el comprobante de compra de alguna manera o este es ilegible.



Si se ha alterado o quitado el número de modelo, el número de serie o el código de fecha de producción del producto, o bien es ilegible.



Si personas u organizaciones de servicio no autorizadas repararon el producto o realizaron modificaciones en él.



Si la falla se debe a un uso excesivo con una finalidad distinta a la prevista para el producto; p. ej., un uso ininterrumpido en un entorno comercial.



Si la falla se generó debido a un uso incorrecto del producto o debido a condiciones medioambientales que no corresponden con las que se indican en el manual de usuario del producto.



Si la falla se generó debido a la conexión de elementos periféricos o accesorios o equipos adicionales que no coinciden con los que se recomiendan en el manual de usuario.



Si la unidad sufrió daños, incluidos, entre otros, daños generados por animales, rayos, voltaje anormal, incendios, desastres naturales, transporte o agua (excepto en caso de que en el manual de usuario se señale, explícitamente, que el producto se puede lavar).



Si se trata de defectos normales producidos por el desgaste normal o por piezas de naturaleza consumible (por ejemplo, bolsas de aspiradores o cartuchos de filtro).



Si el producto no funciona adecuadamente debido a que no se diseñó, fabricó ni aprobó originalmente para utilizarse en el país en el que lo hace, lo que podría suceder si importó el producto.



Si el producto no funciona adecuadamente debido a problemas de acceso a los proveedores de servicio, o su conexión con ellos, tales como interrupciones en las redes de acceso (por ejemplo, televisión por cable, satélite o Internet), fallas en la línea del suscriptor o del proveedor de servicios (cableado, servidor de archivos, línea del usuario) y fallas en la red de transmisión (interferencia, codificación, fallas o calidad de red deficiente).



Si se trata de aplicaciones de terceros que se utilicen en los productos o en combinación con ellos.