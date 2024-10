La garantía no cubre aquellos productos y/o piezas de los productos que estén sujetos a desgastes, que se puedan considerar piezas consumibles por su naturaleza o que sean de cristal.

La garantía no se aplica si: • El recibo, factura o comprobante de compra han sido modificados en cualquier manera o son ilegibles. • El número de modelo y/o el número de serie (si es aplicable) del producto ha sido modificado, quitado o es ilegible. • Se han realizado reparaciones o modificaciones al producto por servicios técnicos o por personas no autorizadas. • El producto se usa para propósitos comerciales. • El defecto se causa por abuso o mal uso del producto o por condiciones ambientales que no se conforman con la operación recomendada del producto. • El defecto se causa debido a periféricos, productos adicionales o accesorios no recomendados por Philips. • Daño causado por accidentes incluyendo pero no limitado a tormentas, flujos en el suministro de electricidad, agua, incendios, desastres naturales, accidentes de transporte. • Daño causado por animales. • Aquellos productos y/o pieza de los productos que estén sujetos a desgastes, que se puedan considerar piezas consumibles por su naturaleza o que sean de cristal. • El producto no funciona porque originalmente no era diseñado, fabricado, aprobado y/o autorizado por el país donde se usa, lo cual podría ser el caso si el producto se compró en otro país. Importante • Restricciones de la garantía para determinados productos y materiales: • La garantía de ciertos productos está sujeta a restricciones, p.ej. dependiendo del tipo de material utilizado. Puede encontrar las restricciones de la garantía, si las hubiera, en el apartado: “Restricciones de la Garantía”, del capítulo: “Garantía y servicio”, de las instrucciones de uso.