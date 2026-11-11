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Café

Cafeteras espresso superautomáticas (6)

1 - 6 de 6 resultados
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Cafeteras espresso superautomáticas

  • Philips Serie 2300
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Philips Serie 2300
Cafetera espresso completamente automática

EP2330/10
  • 4 bebidas
  • LatteGo
  • Negro mate
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  • Philips Serie 3300
  • Philips Serie 3300
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  • Philips Serie 3300
  • Philips Serie 3300

Philips Serie 3300
Cafetera espresso completamente automática

EP3341/50
  • 6 bebidas
  • LatteGo
  • Negro satinado
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  • Philips Philips serie 5400
  • Philips Philips serie 5400
  • Philips Philips serie 5400
  • Philips Philips serie 5400

Philips Philips serie 5400
Cafeteras espresso completamente automáticas

EP5447/94
  • 12 bebidas
  • Solución para la leche LatteGo
  • Cromo
  • Pantalla de TFT
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  • Philips Serie 5500
  • Philips Serie 5500
  • Philips Serie 5500
  • Philips Serie 5500
  • Philips Serie 5500
  • Philips Serie 5500
  • Philips Serie 5500

Philips Serie 5500
Cafetera espresso completamente automática

EP5544/94
  • 20 bebidas
  • LatteGo
  • Negro, Cromado
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  • Philips Serie 3300
  • Philips Serie 3300
  • Philips Serie 3300
  • Philips Serie 3300
  • Philips Serie 3300

Philips Serie 3300
Cafetera espresso completamente automática

EP3326/90
  • 5 bebidas
  • Espumador de leche clásico
  • Negro, Cromado
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  • Philips Serie 2200
  • Philips Serie 2200
  • Philips Serie 2200
  • Philips Serie 2200
  • Philips Serie 2200
  • Philips Serie 2200

Philips Serie 2200
Cafeteras espresso completamente automáticas

EP2220/14
  • 2 bebidas
  • Espumador de leche clásico
  • Negro mate
  • Pantalla táctil
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