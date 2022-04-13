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Satinelle Advanced Depiladora en húmedo y seco
Descontinuado
Asistencia técnica
BRE610/00
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¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Se pueden dañar los vasos linfáticos de las axilas al utilizar la depiladora?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
Satinelle/Epilator series 8000Cabezal de cepillado para exfoliación
Satinelle/Epilator series 8000Tapa para zonas sensibles
Mi batidora de Philips no funciona
Mi depiladora de Philips no se carga
La depiladora Philips no elimina el vello correctamente